Девушку семь часов насиловали и тушили об нее сигареты в собственной квартире

Телеканалу РЕН ТВ стало известно об инциденте, жертвой которого стала жительница Москвы.
Инцидент произошел 21 июня в квартире на Балаклавском проспекте. Сообщается, что мужчина около семи часов насиловал и избивал знакомую. Кроме того, злоумышленник тушил о жертву сигареты.
У потерпевшей диагностировано сотрясение мозга, ушибы и ссадины, многочисленные кровоподтеки, ожоги от сигарет. Подробности уточняются.
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