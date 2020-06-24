Девушку семь часов насиловали и тушили об нее сигареты в собственной квартире

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Телеканалу РЕН ТВ стало известно об инциденте, жертвой которого стала жительница Москвы.

Инцидент произошел 21 июня в квартире на Балаклавском проспекте. Сообщается, что мужчина около семи часов насиловал и избивал знакомую. Кроме того, злоумышленник тушил о жертву сигареты.

У потерпевшей диагностировано сотрясение мозга, ушибы и ссадины, многочисленные кровоподтеки, ожоги от сигарет. Подробности уточняются.