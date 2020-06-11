Девушки в бикини прокатились в бассейне по центру Екатеринбурга

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В Екатеринбурге молодые люди устроила флешмоб. Как стало известно порталу «E1.ru», они прокатились по центру города в бассейне, наполненном водой. Видео появилось в Сети.

На кадрах видны две девушки в купальниках и двое молодых людей, которые сидели в бассейне. Он был установлен на автоприцеп, который, в свою очередь, вез автомобиль отечественного производства. Поездка сопровождалась громкой музыкой.

Сообщается, что сотрудники полиции остановили молодых людей, однако не за сам факт поездки. В ГИБДД сообщили, что у них нет данных об этом флешмобе.