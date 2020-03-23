Девушка в противогазе и чулках прошлась по Казани

Фото — скриншот из видео

Полуголая девушка в чулках и противогазе прогулялась по Казани и была заснята на видео. Красотка прошла по мосту «Миллениум».

В распоряжении РЕН ТВ оказался видеоролик, главной героиней которого стала девушка в противогазе. При просмотре контенте можно заметить, как длинноногая и высокая красотка в распахнутом пальто, чулках и противогазе выходит из салона красного спорткара. Затем она позирует перед объективом камеры и проходит несколько метро по мосту.

Ролик был размещен в Инстаграме. В Сети пользователи окрестили девушку «чучелом коронавируса».