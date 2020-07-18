Девушка устроила массовую драку из-за огромного рыжего кота

В Азове произошла массовая драка с участием девушки в костюме огромного рыжего кота. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.

По словам очевидцев, одна из местных жительниц стала оскорблять девушку-промоутера, работавшую в костюме кота. Она набросилась на «животное» с кулаками. Их попытались разнять несколько человек, однако они в итоге оказались втянуты в массовую драку.

В частности, заступившийся за девушку молодой человек получил кулаком в лицо от разъяренной женщины.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые растащили участников потасовки, проводится проверка.