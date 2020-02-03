Девушка с тесаками набросилась на полицейских в ХМАО

На территории Ханты-Мансийского автономного округа правоохранители задержали агрессивную девушку с двумя большими ножами в руках. Она угрожала расправой и проклинала полицейских.

По предварительной информации, такое поведение девушки вызвал слишком громкий допрос соседей. Также есть мнение, что стражи порядка пришли за «главной героиней» видеоролика. В ответ она решила активно обороняться.

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При просмотре видео можно заметить, что сначала девушка призывает правоохранителей выйти к ней. После этого она начинает наносить ножами удары в дверь и делает попытку вскрыть замок. Спустя несколько мгновений нападавшая сдается.

У стражей порядка все же вышло выбить оружие из рук буйной женщины. Затем они успокоили гражданку и арестовали ее, сообщает РЕН ТВ.