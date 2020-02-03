На главную Новости мира

Девушка с тесаками набросилась на полицейских в ХМАО

На территории Ханты-Мансийского автономного округа правоохранители задержали агрессивную девушку с двумя большими ножами в руках. Она угрожала расправой и проклинала полицейских.

По предварительной информации, такое поведение девушки вызвал слишком громкий допрос соседей. Также есть мнение, что стражи порядка пришли за «главной героиней» видеоролика. В ответ она решила активно обороняться.

При просмотре видео можно заметить, что сначала девушка призывает правоохранителей выйти к ней. После этого она начинает наносить ножами удары в дверь и делает попытку вскрыть замок. Спустя несколько мгновений нападавшая сдается.

У стражей порядка все же вышло выбить оружие из рук буйной женщины. Затем они успокоили гражданку и арестовали ее, сообщает РЕН ТВ.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Сорокина о визите в Италию: Мы будем укреплять наши добрые партнёрские отношения

Администрация
Глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей странице в Фейсбуке рассказала о визите в Италию.  – Завершается наш визит...
Узнать больше

Рязанцы выступили против застройки территории у «Ленты» в Дашково-Песочне

Новости Рязани
В воскресенье, 2 февраля, в Рязани, прошёл пикет против строительства жилых домов на участке с артезианскими скважинами у гипермаркета «Лента» на Касимовском...
Узнать больше

Рязанец пытался сжечь заживо незнакомых людей

Новости Рязани
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Рязани 1978 года рождения, его обвиняют в попытке убийства трёх человек (ч. 3 ст. 30, п.п....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанский Роспотребнадзор опроверг слухи о первом случае коронавируса

Новости Рязани
Случаи коронавируса в Рязанской области не регистрировались. Об этом сообщила издательству «Пресса» руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева. Ранее...
Узнать больше

«Лыжня России» пройдет в 21 муниципалитете Рязанской области

Новости Рязани
В понедельник, 3 февраля, о проведении XXXVIII всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» рассказали на брифинге журналистам. Рязанский регион принимает участие акции...
Узнать больше

Круизомания: почему Вам стоит отправиться в круиз?!

Новости Рязани
А Вы знаете, как за минимальное время посетить максимальное количество стран? Конечно же – отправиться в круиз! Вместе с экспертом по отдыху, менеджером туристического...
Узнать больше

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Отравился неизвестным ядом: мальчик умер под Москвой

В Подольске охранника зарезали в кафе после остановленной им драки

Футболисты-любители устроили массовую драку на матче в Дагестане