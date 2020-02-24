Девушка чудом выжила, упав под летящий автобус

Девушка чудом выжила после падения на проезжую часть. Дело в том, что по ней едва не проехал автобус ПАЗ.

Инцидент произошел на остановке в городе Азове (Ростовская область). Момент падения пешехода был заснят камерами видеонаблюдения. При просмотре контента видно, что девушка подходит к остановке. Затем ей становится плохо. Она оступилась и начала падать на дорожное полотно. В это время по дороге на полной скорости «пролетел» автобус ПАЗ. Голова упавшей россиянки оказалась в считанных сантиметрах от колес транспортного средства.

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После инцидента девушка смогла самостоятельно подняться. По кадрам видно, что она была шокирована, сообщает Вечерняя Казань.