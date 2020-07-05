Девушка без трусов прогулялась по Чите

Девушка без трусов устроила прогулку по Чите. Выходку россиянки засняли на видео и разместили контент в социальных сетях.
При просмотре ролика можно заметить, как почти голая девушка подходит поговорить к толпе парней. На жительнице Читы в этот момент надета лишь майка, сообщает РЕН ТВ.
По данным очевидцев, девушка была в неадекватном состоянии. По предположениям местных жителей, читинка была под влиянием наркотических средств.
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