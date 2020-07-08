Девочка повисла вниз головой на аттракционе в Благовещенске

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Девочка повисла вниз головой на сломавшемся аттракционе в Благовещенске. Оператор развлекательной установки снимал ребёнка с высоты около пяти минут. В это время шёл ливень, сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы засняли момент ЧП на видео. Они отметили, что девочка висела на опасном аттракционе под названием «Джинн» словно космонавт.

В свою очередь, владелец и оператор аттракциона заявил, что ситуация возникла из-за дождя, а не из-за неисправности «Джинна». Мужчина заверил, что снимал девочку с аттракциона буквально пару минут, а не 5 или 15, как пишут СМИ. Также мужчина добавил, что «Джинн» полностью сертифицирован и изготовлен из качественных материалов.