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Девочка погибла на горнолыжной тренировке на Камчатке

Возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице 8-летней девочки, которая врезалась на лыжах в дерево во время спортивной тренировки. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на региональное управление СК России.

Инцидент произошел 6 марта. По предварительным данным, школьница выехала за пределы склона, который не был огорожен от лесополосы, и врезалась в дерево. Она получила серьезную травму и тяжелый ушиб головного мозга. 19 марта девочка скончалась.

Отмечается, что дело завели об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть человека. На горнолыжном склоне спортивной школы олимпийского резерва не были обеспечены меры безопасности.

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