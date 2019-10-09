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Дети выпали с балкона, пока родители ходили в магазин

В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту падения с 4-го этажа двух детей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

ЧП произошло во вторник, 8 октября. В одну из больниц региона были доставлены 6-летняя девочка и её 2-летний брат. У детей диагностированы травмы различной степени тяжести, полученные ими при падении с высоты 4-го этажа.

На данный момент установлено, что родители оставили детей дома одних, а сами ушли в магазин. Вероятно, во время игры на балконе, брат с сестрой упали вниз. Скорую помощь на место происшествия вызвали очевидцы.

Семья, в которой произошло ЧП, характеризуется положительно, на профилактических учётах не состоит. 

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 

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