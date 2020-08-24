Дети убили восьмилетнюю девочку и спрятали тело в реке

Порталу «Bash News» стали известны шокирующие подробности смерти 8-летней девочки из Уфы.

Ранее сообщалось, что накануне тело ребенка нашли на Курочкиной горе. Известно, что перед гибелью школьница играла с друзьями. По предварительной версии, они задушили малышку и скинули тело в реку.

По информации источника в правоохранительных органах, на момент обнаружения трупа девочка была абсолютно голой. На ее теле не было синяков, других телесных повреждений, только грязь. Оно пролежало в холодной воде несколько часов.

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Отмечается, что один из ребят дал признательные показания. Подробности уточняются.