«Дети лейтенанта Шмидта» записали клип к 8 марта

Представители команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» записали видеоклип к 8 марта.



Как и всё, что делают артисты, поздравление с Международным женским днём получилось ярким и смешным.



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Команда «Дети лейтенанта Шмидта» – самая титулованная команда за всю историю Клуба Веселых и Находчивых, актёры, певцы, режиссёры-постановщики, авторы и участники разнообразных шоу-программ на ТВ, радио, театральных подмостках и сценических площадках от Москвы до Нью-Йорка, от Сибири до Израиля; обладатели многочисленных наград Высшей Лиги КВН и лауреаты фестивалей юмора и эстрады.

