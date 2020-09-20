Десятки мёртвых птиц упали на дорогу под Саратовом

В городе Балаково Саратовской области дорога оказалась буквально усеяна десятками мёртвых птиц. Видео с места событий появилось в соцсетях, сообщает радио «Говорит Москва».

По данным СМИ, запись была сделана на улице 30-летий Победы.

В соцсетях мнение о случившемся разделилось. Кто-то отмечает, что птицы могли погибнуть из-за фейерверков, запускаемых у находящегося поблизости ресторана. Кто-то винит во всём плохую экологию.

Напомним, массовая гибель птиц ранее регистрировалась и в Рязани. Правда, такого количества трупов в нашем городе не наблюдалось.