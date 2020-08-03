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Новости мираПроисшествия

Десантник рассказал, с чего началась драка c Росгвардией в парке Горького

Никита Брыкин

Бывший военнослужащий ВДВ высказался о причине потасовки, в которой приняли участие десантники и сотрудники Росгвардии. Инцидент произошел во время праздничных мероприятий в парке Горького в центре Москвы, пишет «КП».

Ранее появилось видео, на котором видно, как несколько человек в тельняшках дерутся с бойцами Росгвардии. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Один из отмечавших накинулся на сотрудника Росгвардии, правоохранители применили силу.

Участник потасовки рассказал, что сначала задержали пьяного десантника. За него вступились несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские. После этого начались стычки, однако без рукоприкладства. Первый удар был за десантниками.

«Первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — рассказал десантник.

Он подчеркнул, что в толпе десантников выделялись агрессивно настроенные. Мужчина пытался разнять их. Теперь он переживает, что его привлекут за нападение на сотрудников при исполнении.

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