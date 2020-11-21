Суббота, 21 ноября, 2020
-3.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Державшего первоклассника в плену во Владимирской области арестуют

Никита Брыкин

Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемого в похищении семилетнего мальчика во Владимирской области. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Информация о пропаже мальчика появилась 28 сентября, По данным следствия, первоклассник возвращался из школы, но до дома так и не дошел. Малыша нашли 19 ноября в доме у 26-летнего мужчины. Предполагаемый похититель ребенка был задержан.

Ранее сообщалось, что извращенец показывал ребенку порно и занимался при нем самоудовлетворением. Мальчика не выпускали на улицу почти два месяца.

По одной из версий, злоумышленник хотел дождаться, когда ребенку исполниться 14 лет, после чего убил жертву.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На пожаре в Скопине пострадал человек

Новости Рязани
В результате пожара гараж повреждён огнём по всей площади. Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.
Узнать больше

В Рязани создадут «Рязанский областной Дворец культуры и искусства»

Культура
В Рязанской области появится новое учреждение культуры «Рязанский областной Дворец культуры и искусства». Распоряжение о его создании опубликовано на сайте газеты «Рязанские...
Узнать больше

Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Госинспекция просит завести уголовное дело после пожара на объекте культурного наследия в Касимове

Новости Рязани
Напомним, пожар в Касимове произошёл в ночь на пятницу, 20 ноября. В результате него был повреждён объект культурного наследия федерального значения «Дом Барковых», построенный в 1828 году.
Узнать больше

Число заболевших коронавирусом в Рязанской области превысило 13000

Коронавирус
В Рязанской области выявлено ещё 116 случаев заражения коронавирусом
Узнать больше

С 17-летием нас!

Новости Рязани
21 ноября РИА «7 новостей» исполнилось 17 лет! В праздничный день сотрудники редакции рассказали, что значит 7info для каждого из них.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать надёжный и качественный смеситель

Акценты
Во имя сантехнического прогресса. Простой путь к надёжному смесителю.
Узнать больше

5 советских фильмов о студентах

Акценты
17 ноября отмечается Международный день студентов. Его трагическая история уходит корнями в 1939 год. А мы в этот день предлагаем вам вспомнить...
Узнать больше

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+