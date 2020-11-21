Державшего первоклассника в плену во Владимирской области арестуют

Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемого в похищении семилетнего мальчика во Владимирской области. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Информация о пропаже мальчика появилась 28 сентября, По данным следствия, первоклассник возвращался из школы, но до дома так и не дошел. Малыша нашли 19 ноября в доме у 26-летнего мужчины. Предполагаемый похититель ребенка был задержан.

Ранее сообщалось, что извращенец показывал ребенку порно и занимался при нем самоудовлетворением. Мальчика не выпускали на улицу почти два месяца.

По одной из версий, злоумышленник хотел дождаться, когда ребенку исполниться 14 лет, после чего убил жертву.