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Дерево упало на беременную женщину после удара молнии

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Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

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На Ленинском проспекте в Москве большая ветка дерева ударила по голове беременную женщину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, женщина гуляла вместе с ребёнком и собакой. В этот момент молния ударила в дерево, и от него отвалилась ветка. От удара москвичка потеряла сознание. На помощь позвал взрослых гулявший с женщиной малыш.

Сообщается, что пострадавшую привезли в больницу. После удара она частично потеряла память. 

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