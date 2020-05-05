Дерево упало на беременную женщину после удара молнии

На Ленинском проспекте в Москве большая ветка дерева ударила по голове беременную женщину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, женщина гуляла вместе с ребёнком и собакой. В этот момент молния ударила в дерево, и от него отвалилась ветка. От удара москвичка потеряла сознание. На помощь позвал взрослых гулявший с женщиной малыш.
Сообщается, что пострадавшую привезли в больницу. После удара она частично потеряла память.
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