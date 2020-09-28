Депутата подозревают в жестоком убийстве жены

В Петербурге задержали депутата Игоря Шокина из муниципального образования Комарово, который подозревается в убийстве 61-летней супруги, передает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, народный избранник забил жертву до смерти руками и ногами. Ее тело нашли в частном доме. Злоумышленник пытался скрыться от полицейских в кустах.

Отмечается, что у мужчины могли возникнуть проблемы с психикой. По одной из версий, он якобы зарубил жену и затем начал бегать по поселку голышом.

Также утверждается, что депутат покидал место инцидента завернутым в российский флаг. Ему могут назначить психиатрическую экспертизу.

«У нас есть стойкое предположение, что депутат сошел с ума», – рассказал собеседник Фонтанки.