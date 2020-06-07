Депутат выступил против обнуления сроков Путина

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Депутат Госдумы Валерий Рашкин раскритиковал поправки в Конституцию. Народный избранник назвал голосование по данному поводу «профанацией народного волеизъявления и чудовищным по своему цинизму фарсом».

По словам депутата, под власть в наше время «не все прогнулись». Рашкин отметил, что есть фракции и государственные служащие, которые сказали поправкам «нет».

Валерий Рашкин считает, что по поводу «путинских» поправок молчать нельзя. Депутат отметил, что такое поведение будет разрешением «и дальше творить беззаконие». Чиновник добавил, что смирение, тупая покорность и «соглашательство» недопустимы, пишет Эхо Москвы.