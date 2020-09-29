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Новости мираПроисшествия

Депутат пытался ложкой выдавить убитой жене глаза в Ленобласти

Никита Брыкин

В поселке Комарово задержали полуголого местного депутата Игоря Шокина. Мужчину подозревают в жестоком убийстве 61-летней супруги. В частном доме нашли тело его жены, пишет портал «Невские Новости».

Утверждается, что женщине пытались выдавить глаза сервисной ложкой. На теле обнаружены небольшие отверстия от ударов вилкой или заточкой.

По одной из версий, супруги выпивали спиртные напитки. В какой-то момент пара поссорилась. Мужчина не рассчитал силы и забил жену насмерть.

Ранее сообщалось, что убивший жену депутат в Комарово может оказаться невменяемым, специалисты отмечают у него серьезное психическое расстройство. В скором времени Шокина направят на психиатрическую экспертизу.

Также отмечалось, что мужчина сбежал с места преступления, будучи завернутым в российский флаг.

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