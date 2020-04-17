Депутат: Мумия защищает Алтай от COVID-19

Депутат регионального собрания Госсобрания Ержанат Бегенов заявил, что священная мумия защищает Алтай от эпидемии коронавируса.
Долго субъект оставался единственным на территории Российской Федерации, куда COVID-19 не проникал. Сейчас на территории республики заражены два человека. Местные жители полагают, что от инфекции их защищает мумия.
Ее зовут «принцесса Укока». Это мумия молодой женщины, которая принесла себя в жертву, желая защитить человечество от зла и болезней. Мумию хранят в музее Горно-Алтайска, сообщает Лайф.
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