Депутат Милонов прокомментировал инцидент с Дзюбой и Азмуном

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент из чемпионской раздевалки ФК «Зенит» после игры с ФК «Краснодар», когда форвард питерцев Артем Дзюба продемонстрировал имитацию полового акта с товарищем по команде – нападающим Сердаром Азмуном.

Момент был заснят на видео. Контент быстро распространился в Интернете и стал резонансным. Теперь многие шутят над футболистами «Зенита».

Депутат Виталий Милонов побеседовал с представителями издания Sport24 и высказался об инциденте. Он считает, что такой случай произошел «от недостатка воспитания».

«Я как нормальный и здоровый мужик не подглядываю за раздевалками потных мужиков, которые что-то отмечают там, мне это не интересно. Дзюба сделал не очень приличный жест, но такие моменты, в принципе, происходят в футболе», – заявил Милонов.

Виталий добавил, что он не фанат футбола, а вместо этого смотрит хоккей.

«Я храню себя в футбольной девственности и чистоте, их в стране 90%, поэтому это есть кому обсудить», – заключил Милонов.