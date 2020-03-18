Депутат Газзаев заявил, что народ сам пожелал обнуления президентских сроков

Председатель думского комитета по делам национальностей Валерий Газзаев сообщил, что обнуление президентских сроков для Владимир Путина было запросом большинства россиян.

По словам Газзаева, в ходе встреч с жителями РФ депутаты зачастую получают просьбы о том, чтобы продлить сроки нахождения Путина у власти. Народный избранник полагает, что принятием поправки депутаты «озвучили желание большей части общества», желающей, чтобы президент не менялся.

Валерий Газзаев отметил также, что «стабильность и доверие к власти сегодня» являются нашим достижением. «Доверие и авторитет Путина» помогают Российской Федерации развиваться и прогрессировать, сообщает Вечерняя Казань.