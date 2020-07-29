Деми Роуз осудили за внешний вид и фотошоп

Известную модель Деми Роуз, которую нередко зовут британской Кардашьян, осудили в Сети за использование фотошопа при обработке кадров, а также за не очень хорошую фигуру.

Неприятная для Деми ситуация сложилась после того, как она поехала отдыхать на Ибицу. Там девушка проводила время в компании друзей, позировала для новых фото, развлекалась с близкими ей людьми. Однако в это же время модель снимали вездесущие папарацци.

Именно они своими снимками разоблачили Роуз. Оказалось, что фигура модели оставляет желать лучшего: на теле есть складки, которые характерны для дам с лишним весом, а грудь не такая пышная, как на фото в Инстаграме.

Такое положение дел сильно расстроило фанатов Деми. Они стали ругаться на модель, которая предпочитает скрывать недостатки своей внешности успешно подобранными нарядами, пишет Пятый канал.