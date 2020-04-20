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«Деловая среда» при участии Минэкономразвития России запускает федеральный марафон поддержки предпринимателей

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21 апреля 2020 года АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка) при участии Минэкономразвития России запускает бесплатный федеральный марафон поддержки предпринимателей под названием #ДЕЛАЙ. 

Марафон #ДЕЛАЙ — это серия бесплатных вебинаров для региональных предпринимателей от лидеров бизнеса, владельцев компаний, маркетологов, психологов и специалистов по продажам. К проекту в качестве спикеров привлечены более 10 действующих российских предпринимателей и экспертов, среди которых: Владимир Волошин — управляющий партнёр Newman Sport, со-основатель IRONSTAR и ROSA RU; Григорий Аветов — сооснователь и генеральный директор «Мегакампус», в прошлом гендиректор и ректор школы бизнеса «Синергия»; Елена Артемьева, директор по аналитике сервиса по поиску и подбору персонала Работа.ру; Владимир Маринович — акционер  Gettaxi (Gett), основатель бизнес-школы «ВВЕРХ»; Александр Левитас — эксперт №1 по партизанскому маркетингу на российском рынке, обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России».

На онлайн-площадке проекта еженедельно будет проходить несколько вебинаров, благодаря которым предприниматели смогут проанализировать свой бизнес, получить комплекс мер по выходу из кризиса, узнают, как трансформировать бизнес-модель, оптимизировать нишу в кризис, а также переориентировать команду на новые виды деятельности и сохранить сотрудников.

В рамках марафона участники смогут воспользоваться горячей линией и чатом взаимопомощи предпринимателей, посмотреть живые онлайн-разборы кейсов и трансляции лучших практик, ознакомиться с библиотекой чек-листов и шаблонов документов от юристов и других профильных экспертов. 

Виталий Тарасов, генеральный директор АО «Деловая среда»:

«В существующей кризисной ситуации бизнес столкнулся с серьезными проблемами. Рынок очень быстро меняется, и в привычном формате многие компании уже не могут продолжать свое дело, им необходимо меняться. Последние годы мы очень плотно работаем с региональным бизнесом, знаем его запросы, именно с их учетом мы разработали марафон, вебинары которого позволят ответить предпринимателям на их вопросы, помогут трансформировать бизнес и адаптировать его под существующие реалии рынка».

Марафон #ДЕЛАЙ продлится до 21 мая 2020 года. Узнать расписание вебинаров и зарегистрироваться можно на официальном сайте. 

Направление «Образовательные программы» АО «Деловая среда» решением Президента РФ признано проектом федерального значения. Направление вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России, обладает одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в стране. Компания организовала более 1000 обучающих мероприятий в 51 регионе России. В них прошло обучение более 20 тыс. предпринимателей. 

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