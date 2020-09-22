Дело обвиняемого в гибели восьми человек передано в суд

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела об убийстве восьми человек. Среди погибших – пятеро детей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Фигурантом по делу проходит 37-летний житель города Ростова Ярославской области. Его обвиняют по нескольким статьям УК РФ. В том числе об убийстве из хулиганских побуждений.

По версии следствия, именно он в ночь на 19 октября 2019 года поджёг многоквартирный дом в Ростове. В результате погибли восемь человек, в том числе и пятеро детей.

Сообщается, что ранее мужчина судим не был. Причины, по которым он устроил смертельный пожар, не уточняются.

– В ходе расследования уголовного дела следователями были проведены 33 судебные экспертизы, допрошено более 100 свидетелей, 34 человека признаны потерпевшими, – говорится в сообщении Следственного комитета.