Дело обвиняемого в гибели восьми человек передано в суд

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела об убийстве восьми человек. Среди погибших – пятеро детей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Фигурантом по делу проходит 37-летний житель города Ростова Ярославской области. Его обвиняют по нескольким статьям УК РФ. В том числе об убийстве из хулиганских побуждений.
По версии следствия, именно он в ночь на 19 октября 2019 года поджёг многоквартирный дом в Ростове. В результате погибли восемь человек, в том числе и пятеро детей.
Сообщается, что ранее мужчина судим не был. Причины, по которым он устроил смертельный пожар, не уточняются.