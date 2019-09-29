Дело насильника из сауны передали в суд

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего Б., обвиняемого в незаконном лишении свободы, а также в совершении сексуальных преступлений и вымогательстве. Об этом сообщил сайт прокуратуры города.



По версии следствия, обвиняемый в 2016 году договорился со своей знакомой. Та, под предлогом интимной близости, заманила в сауну одного из пострадавших, сообщив о своём местонахождении Б. Обвиняемый, угрожая жертве предметом, похожим на нож, незаконно удерживал в сауне пострадавшего, а также совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. При этом всё происходящее снималось на видео. Затем жертву начали шантажировать записью и забрали у него 18 тысяч рублей.



По версии следствия, подобным же образом криминальная парочка совершила преступления в отношении ещё двоих мужчин.



После утверждения обвинительного заключения 25 сентября уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Набережночелнинский городской суд.

