Дело банды из Московской области передали в суд

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 8 членов банды, обвиняемых в организации и участии в банде, в совершении убийств, похищения, вымогательств, разбойных нападений и грабежей, а также в незаконном обороте оружия и хищении оружия (ч.ч. 1,2 ст. 209 УК РФ, пп. «а,в,ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ, п. «а» ч.3 ст.126 УК РФ, пп. «а,б,в» ч.3 ст. 163 УК РФ, пп. «а,б» ч. 3 ст. 161 УК РФ, п. «а» ч.4 ст. 162 УК РФ, пп. «а,б» ч.4 ст. 226 УК РФ, ч.3 ст. 222 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.4 ст. 159.5 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Следствием установлено, что банда существовала длительное время: с января 2001 по сентябрь 2017 года. За указанный период в разных вариантах состава участниками банды совершено 9 убийств, а также разбои и грабежи.

Преступные намерения участников банды, способы их реализации были различны, используемый ими арсенал оружия также разнообразен. В одних случаях мотивом выступала корысть, в других – месть. Среди жертв: члены других преступных группировок, коммерсант, главный бухгалтер одного из совхозов. Так, в частности, один из потерпевших был расстрелян, находясь на стационарном лечении в Люберецкой районной больнице. Выбор его в качестве жертвы был определен в силу предположения о его причастности к покушению на убийство одного из членов банды.

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Другого потерпевшего – обычного разнорабочего, скопившего крупную сумму денег, бандиты похитили, вымогали деньги, а затем связанного бросили на кладбище в зимнее время, где мужчина скончался.

Отправной точкой в изобличении участников банды явилось раскрытие убийства коммерсанта, тело которого с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено в сентябре 2016 года на территории Раменского района.

Сложность в расследовании уголовного дела заключалась в первую очередь в давности совершенных преступлений, а также в том, что в одно производство было соединено 15 уголовных дел. Кроме этого четверо обвиняемых долгое время находились в розыске. Следователем проведен большой объем работы. Собранные по делу неопровержимые доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

В результате уголовное дело, объем которого составил 39 томов, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.