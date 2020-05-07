Дедушка надругался над беспомощной маленькой внучкой

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Саратова, который надругался над малолетней внучкой. Об этом пишет портал «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное СУ СКР.
Инцидент произошел в ночь на 10 марта. Сообщается, что 50-летний мужчина, будучи в своей квартире, без применения насилия совершил по отношению к 4-летней внучки действия сексуального характера.
Отмечается, что злоумышленник знал о беспомощном состоянии ребенка. Она пожаловалась маме, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Обвиняемый признал вину.
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