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Дедушка-блогер устроил ДТП с КамАЗом в Дагестане

Дедушка-блогер по имени Хидирбек стал виновником ДТП на территории Дагестана. О печальном инциденте рассказал сам мужчина. Он записал видеообращение для своих подписчиков в соцсети Инстаграм, сообщает РЕН ТВ.

При просмотре видео можно заметить, что пожилой россиянин едет за рулем своей машины и рассказывает об аварии. При повествовании Хидербек вытирает слезы. Мужчина отмечает, что устроил ДТП с КамАЗом. При этом ущерб для водителя грузовика составил примерно 70 тысяч рублей. Этих денег стоит только перевозимый на большегрузе товар. Повреждения самого татарстанского грузовика в данную сумму не входят.

Дедушка-блогер очень расстроен из-за сложившейся ситуации. Он заявил, что его сопровождают сотрудники ДПС, чтобы оформить происшествие. В конце своего обращения пожилой мужчина попросил своих подписчиков помочь ему, кто чем сможет.

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