Российских аниматоров, которые наряжаются в Деда Мороза и Снегурочку, могут обязать носить огнетушители. С такой инициативой выступил инженер систем пожаротушения Антон Оника. Об этом пишет Mash.

Как отметил Оника, ежегодно в России происходят пожары из-за бенгальских огней и фейерверков. И чтобы прекратить эту традицию, необходимо обязать аниматоров носить с собой огнетушитель.

Это не единственное предложение инженера. Мужчина также хочет, чтобы Дед Мороз и Снегурочка проходили технику безопасности в МЧС. Кроме того, по мнению Антона Оники, данные правила нужно внести в законодательство. А еще штрафовать за нарушение новых законов.

Данное обращение россиянин отправил в Госдуму.