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Дебют новых BMW M3 и M4 отложили

Баварский автомобильный концерн BMW отложил дебют новых M3 и M4 до 2021 года. Об этом стало известно после заявления начальника спортивного подразделения автопроизводителя Маркуса Флаша.

Во время мероприятия M Festival на территории Южной Африки специалист рассказал, что разработка серийных версий М3 и М4 потребует еще как минимум год времени. Соответственно, данные модели в обновленном виде смогут попасть на конвейер в лучшем случае в конце следующего года. Однако обольщаться не стоит.

Кроме того, сотрудник BMW отметил, что будущие М3 и М4 все так же будут предлагаться с МКПП. Покупатели смогут приобрести заднеприводную и полноприводную версии. А вот электрификация данные модели минует, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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