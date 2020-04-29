Дебошир закидал камнями скорую помощь на Урале

В Екатеринбурге во дворе дома № 51а на улице Амундсена местный житель напал на бригаду реанимации. Об этом пишет портал «E1.RU».
Инцидент произошел во вторник, 28 апреля. Сообщается, что около подъезда дома подрались мужчины, после чего на место происшествия прибыла скорая помощь.
Отмечается, что нетрезвый мужчина несколько минут в грубой форме выяснял отношения с водителем. После этого злоумышленник закидал камнями автомобиль и разбил стекло со стороны водителя. Медик во время инцидента не пострадал, а нападавшего задержали.
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