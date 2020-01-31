Давидыч раскритиковал «лимузин Путина»

Известный автомобильный блогер Эрик Давидыч (Китуашвили) раскритиковал отечественный президентский седан Aurus Senat. Блогер высказался о машине в своем Инстаграме.

В Сети Давидыч показал видео и разгромил «лимузин Путина». Он отметил, что «тачка за 18 миллионов рублей» выглядит, был участником серьезного ДТП, а затем его восстановили. Кроме того, автоблогер назвал компанию Aurus «помойкой».

Эрик обещал, что покажет и расскажет остальные подробности о российском премиум-автомобиле позднее. При этом он заявил, что он находится в шоке от тех блогеров, которые ранее хвалили Aurus Senat, сообщает Рамблер.

Фото и видео: Инстаграм Эрика Давидыча