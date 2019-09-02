Дарить ли цветы мужчинам

Дарить ли мужчинам цветы? Бытует мнение, что цветами одаривают лишь женщин, как любительниц прекрасного. Но неужели мужчины не чувствуют прекрасного? Еще как чувствуют, вспомним художников, скульпторов, поэтов, которые восхищаются цветами. Выбирая цветы женщине, мужчина тоже руководствуется своим вкусом, если выбирает от души, особенно в Flowwow.

Цветы не являются символом влюбленности, а признаком уважения, почитания, внимания. Мужчинам так же приятно получать цветы, как и женщинам. Вспомним певцов, актеров, лекторов, политических и около политических деятелей, которых принято чествовать цветами. А чем обычные представители сильного пола хуже?

Ни один юбиляр, ветеран войны или выходящий на пенсию не уходит без цветов. Значит, цветы дарить не просто можно, а нужно. Главное, по правильному поводу и в соответствующем оформлении. Как бы искренне не вручался букетик полевых цветов, он будет неуместен в любом случае.



Когда и как дарить



Для вручения букета мужчине должен быть весомый повод: юбилей, важное событие виновником которого он является. Это может быть открытие чего-либо, где он сыграл важнейшую роль, учителю на 1 сентября, в случаях, когда следует подчеркнуть почет и уважение, признательность и благодарность, которую невозможно выразить ни в словесном ни в материальном виде.

Но даже решив подарить цветы по очень важному поводу следует учитывать нюансы:



Женщины никогда не дарят цветы мужчине моложе себя, певцов и актеров исключаем. Цветы следует держать левой рукой бутонами вверх, оставив правую свободной, в случае если мужчина захочет отблагодарить рукопожатием. Если при виновнике торжества находится супруга, цветы желательно передать ей. Внешний вид цветов должен соответствовать мужчине.

Какие цветы дарить



Мужской букет должен быть мужским: крупным, ярким, без вычурности, бантиков и ленточек. От коллектива идеально подходят корзины, для которых и вазу искать не нужно и стоят долго и красиво.

Цветы в букете желательно не комбинировать, а выбрать одинаковые, которые, по-вашему наиболее передают его сущность. Комбинирование цветов может намекать на его гибкость, что сильный пол не любит. Лучше подчеркнуть его однородность, постоянство, силу. Маленькие букетики неприемлемы.

Идеальный букет должен быть четок по форме, с крупными цветами, яркого цвета (желательно с главным акцентирующим цветком), крупного размера, без ленточек, брошечек, бабочек. Проверим? Получив нормальную мужицкую композицию из нежных цветов ни один мужчина не останется равнодушным.

