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Дану Борисову выгнали из студии телешоу

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Дана Борисова. Фото: @danaborisova_official

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Телеведущую Дану Борисову выгнали из телестудии, где снималось шоу. Причиной стал её кашель. Об этом пишет «7 дней».

По информации издания, Борисова сейчас зарабатывает, снимаясь в различных телешоу. Недавно она заболела, проверялась на коронавирус и результат был отрицательным. Поэтому она спокойно принимает участие в съёмках, не боясь никого заразить. 

Тем не менее, из-за обострения хронической болезни у Даны бывают приступы кашля. Один из них и случился во время съёмок передачи. По словам самой Борисовой, после этого у всех началась паника. 

– Меня попросили уйти и надеть маску, –  рассказала Дана.

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