Дану Борисову выгнали из студии телешоу

Телеведущую Дану Борисову выгнали из телестудии, где снималось шоу. Причиной стал её кашель. Об этом пишет «7 дней».
По информации издания, Борисова сейчас зарабатывает, снимаясь в различных телешоу. Недавно она заболела, проверялась на коронавирус и результат был отрицательным. Поэтому она спокойно принимает участие в съёмках, не боясь никого заразить.
Тем не менее, из-за обострения хронической болезни у Даны бывают приступы кашля. Один из них и случился во время съёмок передачи. По словам самой Борисовой, после этого у всех началась паника.
– Меня попросили уйти и надеть маску, – рассказала Дана.
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