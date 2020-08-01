Дайнеко разделась, чтобы помочь женщинам

Виктория Дайнеко решила поддержать важный для женщин челлендж. Для этого знаменитость оголилась и выложила откровенную публикацию в Инстаграм.

В Сеть певица загрузила черно-белую фотографию, добавив хэштеги о Стамбульской конвенции. Данное международное соглашение подписали в 2011 году. Оно направлено на противодействие домашнему насилию и насилию против женщин. Документ уже поддержали во многих странах мира.

«Это очень важный челлендж с очень не простой историей̆ за ним», – написала Дайнеко.

Чтобы поучаствовать в челлендже, женщины со всего мира публикуют в Сети черно-белые фото, привлекая внимание к проблеме домашнего насилия. Однако Виктория Дайнеко пошла дальше: она опубликовала полуголое фото, чтобы увеличить резонанс, сообщает Пятый канал.