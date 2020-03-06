Дагестанский блогер восхитился радушием полицейских во Владикавказе

Дагестанский блогер-врач восхитился радушием сотрудников ДПС во Владикавказе. Он рассказал о своих чувствах в соцсети Инстаграм, сообщает Регион Онлайн.

Стоматолог Али Байрамбеков, ведущий активно страницу в соцсети, наведался в соседний регион (Северную Осетию). После приезда во Владикавказ мужчина оставил в интернете отзыв о работе местных правоохранителей. По словам доктора, он был «приятно удвилен сотрудниками ДПС».

– Если кто из вас на меня подписан – респект, ребята! Остановили, стандартная проверка, а в конце – «Первый раз в городе? Дорогу показать? Где остановились? Сопровождение нужно?». Я вообще не встречал таких сотрудников, которые так вежливо, аккуратно интересовались и предлагали помощь, – высказался Байрамбеков.