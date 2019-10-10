Дагестанские девушки расправились со своим насильником. Преступление было совершено 12 января 2019 года в Махачкале. Молодой 25-летний мужчина пригласил свою знакомую в гости на съёмную квартиру, где изнасиловал её.

После чего насильник стал вымогать у женщины крупную сумму денег. Требовал взять кредит в банке.

Однако женщина не стала заниматься поисками денег, а затаила желание убить неприятеля. Для этого она позвала свою родственницу.

Женщины прибыли к насильнику, пока тот спал, и задушили его. Теперь мстительницы предстанут перед судом, пишет riaderbent.ru