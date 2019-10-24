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Цирковой медведь чуть не растерзал дрессировщика на шоу в Карелии: видео

23 октября в городе Ололнец на территории республики Карелии цирковой медведь чуть не загрыз дрессировщика. Инцидент произошел во время представления. Момент нападения хищника на человека был заснят на видеокамеру.

При просмотре видео можно заметить, что зверь сперва послушно выполняет команды дрессировщика. Затем медведь внезапно бросается на «тренера». Второй сотрудник цирковой группы, находясь на арене ив момент ЧП, постарался отогнать животное от потерпевшего. Сперва он бил медведя ногами, но это не помогло. Пришлось применять иные средства. Сообщается, что медведя позднее все же успокоили. Представление продолжилось. Дрессировщик с травмами был доставлен в больницу.

Отметим, что в момент происшествия на арене цирка, в непосредственной близи от медведя и дрессировщика были зрители – в основном, дети и их родители. Некоторые зрители, испугавшись ситуации, стали спешно покидать неогороженную арену, сообщает Телеканал Звезда.

Фото и видео: телеканал Звезда

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