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ЦБ РФ назвал тренд года в обмане россиян, желающих инвестировать

7info

Рост числа финансовых пирамид в интернете наблюдается в этом году в РФ из-за пандемии коронавируса, причем почти половина из них выдает себя за иностранные проекты и компании. Мошенники убеждают россиян инвестировать в псевдо-криптовалюты, а также в якобы успешный или растущий бизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

«Самый заметный тренд этого года – активизация финансовых пирамид в интернете. Доля интернет-проектов и компаний, позиционирующих себя как зарубежные, составила за 9 месяцев этого года почти 46%. По сравнению с таким же периодом прошлого года, количество таких схем выросло на 10%. Такой тренд объясняется, прежде всего, ограничениями, связанными с пандемией», — указал регулятор.

По данным ЦБ, мошенники зачастую используют для рекламы своих предложений соцсети, а также могут маскироваться под онлайн-игры. «Почти 25% выявленных финансовых пирамид были ориентированы на инвестиции в псевдо-криптовалюты. Для заманивания потенциальных клиентов организаторы пирамид также предлагают вложения в якобы успешные или растущие бизнес-проекты, способные приносить большую доходность», — рассказали в ЦБ.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, надо всегда проверять, легально ли работает компания, привлекающая инвестиции, а также реальность предлагаемых к вложениям проектов, предупреждает регулятор. Работать на финрынке в России имеют право только организации, имеющие лицензию ЦБ. Банк России также призывает граждан проявлять осторожность, принимая инвестпредложения в соцсетях, мессенджерах.

За 9 месяцев этого года ЦБ выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид, в том числе — 64 интернет-проекта, 32 организации в форме ООО, 15 — представляли собой псевдомикрофинансовые организации, 13 — работали под брендом, так называемых потребительских кооперативов, 9 – имели регистрацию ИП.

После выявления мошенников, орудующих на финансовом рынке, регулятор передает материалы в правоохранительные органы. Кроме того, ЦБ инициирует разделегирование или блокировку сайтов пирамид, в том числе – в соцсетях.

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