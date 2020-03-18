Continental разработал 3D-комбинацию приборов

Компания Continental разработала и презентовала 3D-комбинацию приборов. Об этом сообщает Авторевю.

Новейшая приборка состоит из обыкновенного дисплея. Объемность изображения создается благодаря маленькой камере в салоне, которая установлена для отслеживания взгляда водителя. Также она адаптирует картинку, создания 3D-эффекта. Подобное устройство в будущем будет установлено в кроссоверы Genesis GV80 в топовых версиях.

Немного позднее инженеры хотят создать новую технологию, которая объединит дисплеи медиа-комплекса и приборной панели в одну систему. По предварительным прогнозам, водитель и пассажир смогут передвигать все выводимые на него функции по собственному усмотрению.