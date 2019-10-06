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Чудовищная авария под Астраханью унесла жизнь девушки

Пользователи социальных сетей обсуждают аварию, которая произошла на трассе между Растопуловкой и Рычанским в Астраханской области.

По словам очевидцев, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим транспортным средством. Появились кадры с места ДТП. Авто изуродованы, пишет Каспий.Инфо.

Отмечается, что погибла девушка-водитель «ВАЗ-2110». Вторая девушка, находившаяся на пассажирском месте, была госпитализирована. Официальной информации о ДТП пока не поступало.

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