Чудовищная авария под Астраханью унесла жизнь девушки

Пользователи социальных сетей обсуждают аварию, которая произошла на трассе между Растопуловкой и Рычанским в Астраханской области.

По словам очевидцев, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим транспортным средством. Появились кадры с места ДТП. Авто изуродованы, пишет Каспий.Инфо.

Отмечается, что погибла девушка-водитель «ВАЗ-2110». Вторая девушка, находившаяся на пассажирском месте, была госпитализирована. Официальной информации о ДТП пока не поступало.