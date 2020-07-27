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Число поддельных полисов е-ОСАГО превысило 1,5 млн

7info 2

Количество электронных полисов «автогражданки» с фальсифицированными данными превышает 10% рынка, полагают эксперты страховой компании «Югория». На днях она опубликовала сообщение, в котором предупредила клиентов о рисках мошенничества с е-ОСАГО.

Классическая мошенническая схема происходит с участием посредников, заполняющих за водителя документы и передающие их в Российский союз автостраховщиков (РСА). Так, в полис вносятся данные на постороннее транспортное средство с пониженным коэффициентом стоимости ОСАГО (он зависит от вида авто, региона его регистрации). Это может быть, например, трактор или мотоцикл, зарегистрированный в Крыму.

Официально зарегистрированную в РСА копию полиса на несуществующую машину мошенники подделывают — с помощью фоторедактора вносят в нее подлинные данные покупателя страховки. Именно эту версию получает заказчик ОСАГО, причем, зачастую, он даже не подозревает, что ездит по фальшивым документам. Разница в цене между страховкой на выдуманный трактор и реальный автомобиль — доход мошенников.

Сколько конкретно водителей выезжает на дорогу с фальсифицированными полисами, судить сложно, поскольку обман обнаруживается только при наступлении страхового случая.

«Думаю, что мы начнем узнавать об этом осенью, когда заработает система автоматической фиксации нарушений за использование автомобиля без полиса ОСАГО — и начнут приходить штрафы после проезда под камерами», — отметил директор департамента анализа и моделирования Росгосстраха Алексей Володяев.

Сейчас доля электронных полисов в портфелях автогражданки у крупных страховщиков составляет около 40%, отметили в нескольких компаниях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Полис деятельности: с фальшивым электронным ОСАГО ездит почти 1,5 млн россиян

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