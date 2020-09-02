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Число компаний, где действует удалёнка из-за пандемии, с мая сократилось в 2 раза

7info
Изображение rottonara с сайта Pixabay

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, сколько работодателей продлили режим удаленной занятости и сотрудники каких сфер деятельности продолжают работать из дома. В опросе приняли участие представители 700 компаний из всех округов страны.

За 3 месяца число компаний, практикующих удаленную занятости в связи с эпидемией COVID-19, уменьшилось вдвое: 59% в мае и 28% сегодня. 

В настоящий момент из дома чаще всего работают программисты: в 22% компа-ний, где действует дистанционная занятость. Судя по комментариям, некоторые работодатели даже сумели извлечь выгоду из сложившейся ситуации: «Так удобнее привле-кать больше специалистов для работы над проектами. Больше, чем может вместить офис. Мы IT-компания».

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Бухгалтеры работают дистанционно у 19% работодателей, HR-менеджеры и кадровики – в 17% компаний. Отдел продаж трудится на удаленке в 16% организаций, служба маркетинга –  в 11%, call-центр – также в каждый девятой компании. Снабженцы работают дистанционно в 7% компаний, проектировщики – в 6%, юристы – в 4%. Весь офисный персонал на удаленке у 5% работодателей. 

В числе других способов разделения персонала работодатели нередко рассказывали, что вывели часть компании на дистанционную занятость, ориентируясь не на при-надлежность специалистов к той или иной сфере деятельности, а на возраст (на дому остались специалисты старше 65 лет) или удаленность работы от дома (на работу приходят те, кто добирается к месту службы пешком или на личном автомобиле, те же, кто ранее приезжал на общественном транспорте, оставлены на удаленке).

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