Чиновников поймали за поджогами леса в Иркутской области – СМИ

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители наткнулись на поджигателей леса, пишет портал «Усть-Кут24».
По предварительной информации, поджигателями оказались местные чиновники, у которых нашли несколько канистр с бензином. Они якобы приехали на аэролодке и поджигали леса. Отмечается, что они снимали пожары с квадрокоптера.
Задержанные заявили, что прибыли по служебной надобности. Подробности уточняются.
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