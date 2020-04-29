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Чиновников поймали за поджогами леса в Иркутской области – СМИ

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В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители наткнулись на поджигателей леса, пишет портал «Усть-Кут24».

По предварительной информации, поджигателями оказались местные чиновники, у которых нашли несколько канистр с бензином. Они якобы приехали на аэролодке и поджигали леса. Отмечается, что они снимали пожары с квадрокоптера.

Задержанные заявили, что прибыли по служебной надобности. Подробности уточняются.

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