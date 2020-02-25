Чиновник нецензурно обругал посетителя за просьбу о дороге

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на пришедшего к нему на прием местного жителя. Об этом пишет РИА Новости, публикуя видео инцидента.

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Сообщается, что мужчина хотел попросить чиновника построить дорогу до его деревни. Ему ответили, что этот участок построят в последнюю очередь.

«Ты чего хотел? А кто ты, ****, такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне, что ли?» – слышен его голос на видео.

По словам Кожанова, посетитель ранее дважды судим, в том числе за попытку изнасилования несовершеннолетней. По его словам, в этот раз молодой человек пришел во время обеденного перерыва.

«Я был на эмоциях, защищая своих подчиненных, высказал все, что думал о нем. Я неправ был, что его матом, нецензурно», – отметил чиновник.

В администрации Иглинского района начали служебную проверку.