Чиновница нажилась на подарках для ветеранов и отделалась условным сроком

Суд вынес приговор сотруднице Министерства социальной политики Красноярского края за махинацию с закупкой чайников для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом пишет портал «НГС24».

Два года назад обнаружилась весьма циничная схема с подарками ко Дню Победы. В ведомстве закупили электрические чайники в подарок ветеранам по 6900 рублей, в то время как их среднерыночная стоимость составляла не более полутора тысяч рублей.

Сообщается, что чиновница с соучастниками заключила 25 контрактов с частной фирмой «Ника» на поставку чайников. Сумма всех контрактов составила около 2,3 миллиона рублей. Ветераны в итоге получили значительно менее дорогие приборы и в меньшем количестве, чем было указано в документах.

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Отметим, что женщина получила три года условно.