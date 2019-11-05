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Четыре человека погибли в «огненном» ДТП в ЕАО

На территории Еврейской автономной области случилась автокатастрофа. Она унесла четыре человеческие жизни.

ДТП произошло на ФАД «Амур». По предварительной информации, участие в столкновении приняли два автомобиля марки Toyota. Гололедица привела к выезду на полосу встречного движения, где и не разъехались авто. после удара одна из «японок» вспыхнула.

В результате происшествия четверо (в их числе две девочки) погибли. Еще одного человека спасли из полыхающего автомобиля. В тяжелом состоянии он был доставлен в медучреждение. По факту случившегося ведется проверка, сообщает Лайф.

Фото и видео: Лайф

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