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Четверо травмированы: серьезное ДТП в Новороссийске

26 октября на территории города Новороссийска случилось серьезное ДТП. Авария произошла на перекрестке Элеваторной и Красной улиц.

Судя по фотографиям, которые разместил в своем профиле Инстаграме глава МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров, участниками столкновения стали ВАЗ-2108 и грузовой автомобиль.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС и медики. Спасателям пришлось доставать из «восьмерки» двоих пострадавших, сообщает Новостной портал Новороссийска.

Фото: @alekseioderov в Инстаграме

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