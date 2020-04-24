Черная кошка устроила страшное ДТП в Петербурге

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Черная кошка устроила серьезную аварию на территории Северной столицы. Она просто хотел перебежать дорогу, а получилась трагедия.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалось видео с места событий. На кадрах видно, как черная кошка побежала через дорожное полотно. В это время по пустой дороге неслась легковушка. Ее водитель лишь в последний момент заметил на своем пути наличие животного. Он стал уходить от столкновения с кошкой.

В итоге автомобиль занесло, он врезался на полном ходу в опору ЛЭП. Столкновение оказалось очень серьезным: провода оборвало, фонарь на столбе погас, машина отлетела дальше. Судя по видео, кошка оказалась в считанных сантиметрах от колес машины и выжила. О травмах водителя не сообщается.

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